Ловец снов амулет купить или заказать недорого в интернете | Gadanie.Ru.Net

Купить или заказать Ловец снов "Дух Леса" недорого

Ловец снов - это амулет, предназначение которого - охранять спящего от плохих снов. Вопреки сложившемуся мнению, ловец снов применяли и делали не только коренные жители Северной Америки, но так же шаманы Сибири и Дальнего Востока. Повесьте его в изголовье кровати и он поможет отпугнуть кошмары. Или повесьте его для декора. Ловец снов, тем временем, защитит ваш дом от негативных воздействий и плохой энергетики. Ловец снов амулет "Дух Леса" позволит вам погрузится в мир приятных грёз.

Ловец снов амулет "Дух Леса"

Ловец снов амулет Дух Леса





Материалы: деревянная основа, деревянные бусины, хлопковая нить, шишки сосны, шишки ольхи, жёлуди, джутовый шпагат, перья совы, мох, ведьмина бутылчка

Размер: Диаметр - 18 см

Длина - около 30 см + подвес

Ловец снов амулет "Дух Леса - 2"

Ловец снов амулет Дух Леса - 2





Материалы: ротанг, деревянные бусины, джутовый шпагат, хлопковая нить, шишки ольхи, шишка сосны, жёлудь, гусиные перья, мох, ведьмина бутылочка

Размер: Диаметр - 14 см

Длина - около 25 см + подвес

Ловец снов амулет "Дух Леса - 3"

Ловец снов амулет Дух Леса - 3





Материалы: деревянная основа, джутовый шпагат, хлопковая нить, шишки сосны, шишки ольхи, жёлуди, срез осины, гусиные перья, деревянные бусины, металлическая подвеска

Размер: Диаметр - 16,5 см

Длина - около 35 см + подвес

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